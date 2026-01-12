|
12.01.2026 06:31:29
Media Kobo legte Quartalsergebnis vor
Media Kobo stellte am 09.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 10,40 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -3,940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 476,5 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 416,6 Millionen JPY.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!