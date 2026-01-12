Media Kobo legte Quartalsergebnis vor

Media Kobo stellte am 09.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10,40 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -3,940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 476,5 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 416,6 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at