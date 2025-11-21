|
21.11.2025 06:31:44
Medicure präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Medicure hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Medicure ein EPS von 0,070 CAD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,2 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 58,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,2 Millionen CAD in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
