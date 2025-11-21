Mega Or informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mega Or lud am 18.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 4,93 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,02 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 137,6 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 107,2 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at