LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
|
11.11.2025 13:22:00
Megaprojekt The Line ist wohl gescheitert
Der Bau an der 170 Kilometer langen Stadt The Line ist gestoppt. Von offizieller Seite wird aber an dem Megaprojekt festgehalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
