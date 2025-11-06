Megaworld mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Megaworld hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,570 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Megaworld im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 373,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 361,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

