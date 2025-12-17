Trade Republic Aktie
WKN DE: NETRAD / ISIN: NET00TRADE00
17.12.2025 11:42:14
Mehr als zehn Millionen Kunden: Trade Republic ist nun wertvollstes deutsches Startup
Das Wachstum ist rasant: 2019 startet Trade Republic als Online-Broker, seitdem boomt die Finanzplattform. Nun überholt sie ein anderes prominentes deutsches Startup.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
