05.11.2025 05:30:00
Werbung von Trade Republic: Bringen Private-Equity-Fonds wirklich zwölf Prozent Rendite?
Der Neobroker Trade Republic bewirbt Private-Equity-Fonds für Privatanleger mit besonders hohen »Zielrenditen«. Doch Finanzprofessor Olaf Stotz warnt vor solchen Produkten: Kleine Kunden bekämen oft nur die »Resterampe«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
