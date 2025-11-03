Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
03.11.2025 09:37:50
Mehr Passagiere erwartet: Ryanair steigert Gewinn dank teuerer Tickets
Im vergangenen Jahr hat Ryanair noch Mühe, seine Flugzeuge zu füllen. Inzwischen laufen die Geschäfte besser: Mit höheren Preisen macht die Billig-Airline ihre Flaute wieder "vollständig wett". Hinzukommt, dass Boeing schneller liefert als geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ryanair Holdings plc (Spons. ADRS)mehr Nachrichten
Analysen zu Ryanair Holdings plc (Spons. ADRS)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX deutlich schwächer -- Wall Street niedriger -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel kräftig nach. An der Wall Street kommt es zu Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.