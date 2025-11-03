Ryanair Holdings Aktie

Ryanair Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908889 / ISIN: US7835131043

03.11.2025 09:37:50

Mehr Passagiere erwartet: Ryanair steigert Gewinn dank teurerer Tickets

Im vergangenen Jahr hatte Ryanair noch Mühe, seine Flugzeuge zu füllen. Inzwischen laufen die Geschäfte besser: Mit höheren Preisen macht die Billig-Airline ihre Flaute wieder "vollständig wett". Hinzu kommt, dass Boeing schneller liefert als geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Ryanair Holdings plc (Spons. ADRS)

Analysen zu Ryanair Holdings plc (Spons. ADRS)

