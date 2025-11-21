Meitav DS Investments informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Meitav DS Investments veröffentlichte am 18.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 6,88 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meitav DS Investments 0,790 ILS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 415,0 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 521,0 Millionen ILS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at