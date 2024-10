Meloni beruft G7-Treffen zu Lage in Nahost ein

ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat angesichts des iranischen Angriffs auf Israel ein Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs einberufen. Die Besprechung soll am Nachmittag im Rahmen einer Videokonferenz stattfinden, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Italien werde sich weiter für eine diplomatische Lösung für den Konflikt im Nahen Osten einsetzen, sagte Meloni in Rom. Italien führt derzeit den Vorsitz in der Gruppe sieben großer demokratischer Industrienationen (G7)./rme/DP/jha