Meloni verurteilt Irans Großangriff auf Israel

ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat den Großangriff des Irans auf Israel verurteilt. "Wir sind sehr besorgt über eine weitere Destabilisierung in der Region und werden weiterhin daran arbeiten, diese zu verhindern", schrieb Meloni am Sonntagmorgen auf der Online-Plattform X (vormals Twitter). Italien führt derzeit den Vorsitz in der Gruppe sieben großer demokratischer Industrienationen (G7). Zuvor berief Italien eine Videoschalte der G7-Staats- und Regierungschefs für den frühen Nachmittag ein./rme/DP/zb