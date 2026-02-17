Melstar Information Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Melstar Information Technologies lud am 14.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -2,40 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,780 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at