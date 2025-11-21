Mendelson Infrastructures Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mendelson Infrastructures Industries präsentierte am 19.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,350 ILS je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 279,2 Millionen ILS in den Büchern – ein Minus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mendelson Infrastructures Industries 281,9 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at