MercadoLibre hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MercadoLibre hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 7,83 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 7,41 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MercadoLibre 5,31 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at