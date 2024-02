Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lud am 22.02.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,72 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 40,26 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,00 Milliarden EUR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,65 EUR sowie einem Umsatz von 38,65 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 13,10 EUR sowie einem Umsatz in Höhe von 152,22 Milliarden EUR gerechnet.

