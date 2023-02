Merck-Aktie: Merck mit positiven Daten aus Phase-II-Studie mit Evobrutinib

Daten aus der laufenden offenen Verlängerung der Phase-II-Studie mit dem Wirkstoff belegten, dass der therapeutische Nutzen des Wirkstoffs über vier Jahre hinweg erhalten blieb, teilte der DAX -Konzern mit. Auch das Sicherheitsprofil sei im Einklang mit früheren Daten geblieben. Merck will mit Evobrutinib sein Portfolio zur Behandlung von Multipler Sklerose erweitern.

"Die neuen Langzeitdaten ergänzen bereits vorgestellte Ergebnisse, die den Effekt von Evobrutinib auf neuartige Biomarker - wie sich langsam vergrößernde Läsionen - für schubunabhängige Krankheitsprogression belegen", sagte Jan Klatt, Senior Vice President und Leiter der Entwicklung im Therapiegebiet Neurologie und Immunologie von Merck, laut der Mitteilung. Die Daten unterstrichen das Potenzial von Evobrutinib als sichere und hochwirksame Therapieoption für Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose (RMS). Für klinische Studien der Phase III sei die Patientenaufnahme abgeschlossen.

Die Ergebnisse stellt der Konzern im Rahmen der Jahrestagung des Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) vom 23. bis 25. Februar vor.

Die Merck-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,74 Prozent im Plus bei 184,95 Euro.

DJG/sha/kla

FRANKFURT (Dow Jones)