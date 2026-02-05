|
Merck präsentierte Quartalsergebnisse
Merck hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,93 Prozent auf 22,87 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,39 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,17 CAD, nach 9,23 CAD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 90,84 Milliarden CAD gegenüber 87,64 Milliarden CAD im Vorjahr ausgewiesen.
