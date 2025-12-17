|
17.12.2025 15:39:39
Merz: Deutschland ist 'kein Spielball von Großmächten'
BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und die EU sollen nach dem Willen von Bundeskanzler Friedrich Merz in einer sich ändernden Weltordnung eine zentrale Rolle spielen. "Wir dürfen nicht dabei zusehen, wie die Welt neu geordnet wird", betonte der CDU-Politiker bei einer Regierungserklärung im Bundestag. "Wir sind kein Spielball von Großmächten."
Merz versicherte, dass man die bevorstehenden Herausforderungen aus eigener Kraft bewältigen könne: "Wir wollen und wir müssen selbst ein handelnder Akteur bleiben, der für seine Interessen und seine Werte mit Entschiedenheit und Durchsetzungskraft einsteht", betonte der Kanzler und äußerte die Überzeugung: "Das können wir auch."/ax/jr/bk/mfi/DP/stw
