08.09.2025 20:16:38
Merz: Koalition 'rüttelt sich ordentlich zurecht'
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die Zusammenarbeit von Union und SPD in der Regierungskoalition auf gutem Weg. "Es rüttelt sich ordentlich zurecht", sagte der CDU-Chef bei einem Sommerfest des Seeheimer Kreises der SPD in Berlin. Das sei aber auch nötig, denn die Koalitionspartner müssten in den nächsten Monaten gemeinsam einiges leisten.
In vielen Politikbereichen seien sich Union und SPD bereits einig - in der Wirtschafts- und Sozialpolitik müssten sie nach diesen Übereinstimmungen noch suchen, sagte der Kanzler. Er vertraue aber darauf, dass die SPD eine ausgesprochen phantasievolle Partei sei. "Denn Sie haben ja auch viel im Angebot. Ich sags mal salopp: Von Basta bis Bullshit ist ziemlich viel dabei", sagte Merz in Anspielung auf eine Äußerung von SPD-Chefin Bärbel Bas./tam/DP/nas
