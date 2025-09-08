08.09.2025 20:16:38

Merz: Koalition 'rüttelt sich ordentlich zurecht'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die Zusammenarbeit von Union und SPD in der Regierungskoalition auf gutem Weg. "Es rüttelt sich ordentlich zurecht", sagte der CDU-Chef bei einem Sommerfest des Seeheimer Kreises der SPD in Berlin. Das sei aber auch nötig, denn die Koalitionspartner müssten in den nächsten Monaten gemeinsam einiges leisten.

In vielen Politikbereichen seien sich Union und SPD bereits einig - in der Wirtschafts- und Sozialpolitik müssten sie nach diesen Übereinstimmungen noch suchen, sagte der Kanzler. Er vertraue aber darauf, dass die SPD eine ausgesprochen phantasievolle Partei sei. "Denn Sie haben ja auch viel im Angebot. Ich sags mal salopp: Von Basta bis Bullshit ist ziemlich viel dabei", sagte Merz in Anspielung auf eine Äußerung von SPD-Chefin Bärbel Bas./tam/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:14 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.09.25 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gegenwind aus Frankreich droht: ATX-Anleger letztlich in Kauflaune -- DAX schließt den Montagshandel im Plus -- US-Börsen in Grün -- Schlussendlich Gewinne an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Gewinnen. Auch der DAX legte zum Wochenstart zu. An der Wall Street geht es nach oben. In Fernost dominierten zum Wochenstart die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen