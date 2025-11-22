22.11.2025 14:18:38

Merz: Russland muss Aggression endlich beenden

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Russland beim G20-Gipfel in Johannesburg erneut eindringlich dazu aufgefordert, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. "Russland hat einen illegalen Angriffskrieg entfesselt. Nun muss Russland endlich diese Aggression beenden, die schreckliches menschliches Leid nach Europa gebracht hat", sagte der CDU-Vorsitzende nach Angaben aus Regierungskreisen.

Russland stehe auch in der Verantwortung, die massiven Auswirkungen des Krieges auf die Weltwirtschaft zu beenden. Auch alle anderen Mitglieder der G20 müssten ihrer Verantwortung gerecht werden, nicht nur aus wirtschaftlichem Interesse. "Wir schulden das allen Menschen in der Welt - das ist die größte Herausforderung für die G20."

Der neue Friedensplan der USA ist das wichtigste Thema am Rande des Gipfels.

Merz hält Gipfel trotz Absagen für wichtig

Russland ist bei dem Gipfel nur mit dem stellvertretenden Leiter der Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, in Johannesburg vertreten. Auch einige andere Staaten sind nicht auf Chefebene dabei, darunter China und die USA. Die Amerikaner boykottieren das Treffen ganz.

Merz machte in seiner Rede klar, dass er das G20-Format trotzdem weiter für wichtig hält. "Dieses Bündnis wurde in einer Krisenphase gegründet", sagte er den Angaben zufolge. "Es hat sich als effektiv erwiesen. Heute sehen wir uns wieder mit Krisen, Kriegen und wirtschaftlichen Problemen konfrontiert."/mfi/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:02 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.11.25 KW 47: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.11.25 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen