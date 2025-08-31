31.08.2025 15:59:38

Merz setzt auf baldigen Start für 'Aktivrente'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz setzt auf eine baldige Einführung einer "Aktivrente" als Anreiz für längeres Arbeiten im Alter. "Wenn alles gut geht, kriegen wir das zum 1. Januar hin", sagte der CDU-Vorsitzende im "Berlin direkt Sommerinterview" des ZDF. Dies sei ein Angebot an ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Unternehmen, länger zu arbeiten.

Mit der im Koalitionsvertrag vereinbarten "Aktivrente" sollen Rentnerinnen und Rentner bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei dazuverdienen können. Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) hatte für die Zeit nach der Sommerpause einen Gesetzentwurf dazu angekündigt.

Freiwilliges Angebot

"Wir wollen das auf der Basis der Freiwilligkeit versuchen", erläuterte Merz. Die Lebensarbeitszeit müsse insgesamt verlängert werden. "Das gilt aber insbesondere für diejenigen, die es können und die es wollen. Und jetzt müssen wir mal schauen, was daraus wird."/sam/DP/he

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefer ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die US-Börsen präsentierten sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.
