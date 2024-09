Merz und Söder treten am Mittag vor die Presse - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Die Chefs der Unionsparteien, CDU-Vorsitzender Friedrich Merz und CSU-Vorsitzender Markus Söder, treffen sich laut einem Zeitungsbericht am Vormittag in der Bayern-Vertretung in Berlin. Einziges Thema sei die Kanzlerkandidatur der Union. Danach laden beide um 12 Uhr in der bayerischen Landesvertretung zur Pressekonferenz, kündigte die CSU-Landesgruppe laut dem Bericht an. Ein Thema wurde demnach nicht genannt. Die Pressekonferenz folgt auf die Erklärung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) vom Montagabend, seinerseits auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten und Merz zu unterstützen. Wüst hatte auch gesagt, er würde sich sehr freuen, wenn auch die CSU "Merz als gemeinsamen starken Kandidaten unterstützt".

September 17, 2024 03:40 ET (07:40 GMT)