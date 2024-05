Merz verspricht engeres deutsches Verhältnis zu Polen und Frankreich

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz hat Polen und Frankreich eine stärkere Zusammenarbeit unter einer möglichen unionsgeführten Bundesregierung zugesagt. Die Union werde mit beiden Ländern "wieder enger zusammenarbeiten, als das gegenwärtig geschieht", sagte Merz am Mittwoch zum Abschluss des dreitägigen CDU-Parteitags in Berlin. Aus vielen Begegnungen etwa mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Polens Regierungschef Donald Tusk wisse er: "Sie warten darauf, dass wir, dass Deutschland, sich wieder stärker europäisch engagiert." Der Unionsfraktionschef fügte an: "Ohne Führungsverantwortung aus Deutschland heraus kann sich diese Europäische Union nicht so entwickeln, wie sie sich entwickeln muss."

Er wolle ein Versprechen für Europa, die Christdemokraten in Europa und "für uns in Deutschland" abgeben, sagte Merz. Zwar mache die Union nationale Politik. Aber die Bundesrepublik wäre nicht, was sie sei, wenn sie nicht Freunde in der EU hätte, mit denen sie vor dem Hintergrund der Geschichte ein ganz besonders enges Verhältnis haben müsse. Er fügte hinzu: "Und das sind unsere beiden Nachbarn im Osten und dem Westen, Polen und Frankreich." Die EU müsse sich "entwickeln als eine Europäische Union, die nicht nur nach innen schaut, sondern die auch nach außen schaut. Und die Verantwortung in der Welt wahrnimmt für Freiheit, für Frieden und für Wohlstand in ganz Europa", sagte Merz./bk/DP/nas