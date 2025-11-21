Meso Numismatics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Meso Numismatics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at