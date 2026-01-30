Meta Platforms A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Meta Platforms A äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 12,38 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,22 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 83,51 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,66 Milliarden CAD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 32,82 CAD. Im Vorjahr waren 32,69 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 280,81 Milliarden CAD gegenüber 225,36 Milliarden CAD im Vorjahr ausgewiesen.

