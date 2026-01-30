Meta Platforms (ex Facebook): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Meta Platforms (ex Facebook) hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 8,02 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 59,89 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 23,49 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) ein Gewinn pro Aktie von 23,86 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 200,97 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 164,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at