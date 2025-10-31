Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
31.10.2025 08:55:00
Meta Platforms Stock Dips: Time to Buy?
Meta Platforms (NASDAQ:META) shares fell sharply after market close on Wednesday when the company reported third-quarter revenue and adjusted earnings per share that blew past consensus analyst forecasts for the two metrics. But apparently it wasn't enough for investors. What gives? Part of the reason for investor skittishness following the report is likely a combination of a non-cash, one-time tax charge and fourth-quarter revenue guidance that came in only slightly ahead of analysts' forecasts. Sound unfair? Well, a recent surge in the stock price means the bar was high going into the report.But the main issue is likely the social media company's massive spending forecasts for 2026 (more on this later).Whatever the case, the overall results were strong, and management's guidance calls for more double-digit revenue growth in Q4. So, no matter what the reason was for the pullback, it may be a good time for investors to revisit the stock to see if this marks an opportunity to buy shares.Here's a look at some of the must-see takeaways from the quarter, as well as a look at the stock to see if it's a buy, hold, or sell.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu Time Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|564,00
|-2,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.