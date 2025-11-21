MetaguestAI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MetaguestAI präsentierte am 19.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,0 Prozent auf 0,6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at