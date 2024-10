Metaller-KV - Freitagmittag wird Abschluss für 2025 festgeschweißt

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0404 vom 17.10.2024 muss es im muss es im Titel richtig heißen: Freitagmittag (nicht: Donnerstagmittag) ---------------------------------------------------------------------

Im Vorjahr haben sich die Sozialpartner in der Metallindustrie auf einen zweijährigen Kollektivvertrag (KV) geeinigt. Basis für den ab dem heurigen 1. November geltenden Lohnabschluss ist die rollierende Inflation von September 2023 bis September 2024 plus ein Prozent. Nachdem am Donnerstag die Teuerung für den September bekanntgegeben wurde, werden Freitagmittag Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Metalltechnischen Industrie den Abschluss für 2025 gemeinsam verlautbaren.

Zur Orientierung: Im August lag die rollierende Inflation bei 4,2 Prozent. Wie auch schon im Vorjahr wird es wieder die Möglichkeit für Betriebe in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation geben, die Wettbewerbs- und Beschäftigungssicherungsklausel (WBSK) anzuwenden - sprich die IST-Löhne weniger stark zu erhöhen. Im Vorjahr, bei einer deutlich höheren Inflation, einigten sich die Sozialpartner in der Metallindustrie auf ein Einkommensplus von im Schnitt 8,6 Prozent brutto. Die Brauer haben die heurige Herbstlohnrunde bereits hinter sich gebracht. Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Brauindustrie einigten sich vor einer Woche auf ein Plus von 3,9 Prozent brutto.

