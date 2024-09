Metemtur Otelcilik ve Turizm AS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Metemtur Otelcilik ve Turizm AS hat am 09.09.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2024 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 TRY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,150 TRY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Metemtur Otelcilik ve Turizm AS 82,9 Millionen TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 70,0 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at