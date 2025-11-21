Metro gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Metro hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,01 CAD gegenüber 0,990 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 5,11 Milliarden CAD gegenüber 4,94 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,65 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 4,13 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 22,01 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 21,22 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at