METRO (St) präsentierte Quartalsergebnisse

METRO (St) hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,80 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,57 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at