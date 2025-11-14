Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
|
14.11.2025 18:52:00
Metroid Prime 4 for Switch 2 Delivers the Biggest Evolution the Franchise Has Seen
The next chapter in the Metroid saga lands in December with a major shift for the series. Here's everything we know.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!