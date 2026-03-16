WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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16.03.2026 05:51:20
Mexico City sets world record for largest soccer class
Mexico City sets new world record with more than 9,000 people having taken part in a massive soccer class. The record comes as Mexico prepares to help host the FIFA World Cup on June 11.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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