MFA Financial legte Quartalsergebnis vor

MFA Financial hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 256,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 195,9 Millionen USD.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,820 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 846,03 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 875,24 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at