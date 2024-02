Miba mit neuem Finanzvorstand

Michael Hummelbrunner (45) ist seit 1. Februar neuer Chief Financial Officer (CFO) des oberösterreichischen Technologiekonzerns Miba, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Mit Beginn des Geschäftsjahres 2024/25 folgte er in dieser Funktion Markus Hofer nach. Hummelbrunner war vor seinem Wechsel zur Miba Finanzchef der Schwarzmüller Gruppe, davor war er bei Magna und bei MAN tätig.

