Miba übernimmt Mehrheit an Batterieerzeuger Voltlabor

Das oö. Technologieunternehmen Miba mit Sitz in Laakirchen übernimmt die Mehrheit am Mühlviertler Batterieerzeuger Voltlabor. Das teilte das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mit. 2019 war Miba mit 25,1 Prozent bei Voltlabor eingestiegen, nun erfolgte die Aufstockung auf 50,1 Prozent. Das Unternehmen stellt Batteriesysteme unter anderem für E-Autos, E-Motorräder, Busse, Boote, autonome Stapler, elektrische Pistenfahrzeuge oder bemannte Drohnen her.

Unter dem neuen Namen "Miba Battery Systems" will man weiter wachsen, denn es gebe "großes Marktinteresse", so ein Unternehmenssprecher. Für September ist die Eröffnung der "VOLTfactory #1" in Bad Leonfelden geplant, das laut Eigendefinition "technologisch führende Batterie-Produktionswerk Österreichs" mit 3.900 Quadratmetern Nutzfläche. Seit Jänner hat sich der Mitarbeiterstand von 60 auf 70 erhöht, in den nächsten Jahren sollen es 150 werden.

