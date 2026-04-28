MIC Electronics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MIC Electronics ließ sich am 25.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MIC Electronics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,76 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,140 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat MIC Electronics im vergangenen Quartal 508,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MIC Electronics 448,5 Millionen INR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,530 INR vermeldet. Im Vorjahr waren 0,400 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,91 Milliarden INR – ein Plus von 101,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem MIC Electronics 947,64 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at