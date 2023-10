MICEX-Handel: Anleger lassen RTS letztendlich steigen

Am Abend agierten die Anleger in Moskau vorsichtiger.

Schlussendlich schloss der RTS den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 1 102,71 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 7,644 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,267 Prozent stärker bei 1 105,31 Punkten in den Handel, nach 1 102,37 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 1 096,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 106,28 Punkten lag.

RTS-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der RTS bereits um 1,94 Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2023, lag der RTS noch bei 997,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2023, lag der RTS bei 1 038,57 Punkten. Der RTS wurde vor einem Jahr, am 25.10.2022, mit 1 090,96 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 14,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1 106,28 Punkten. Bei 900,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im RTS

Unter den stärksten Einzelwerten im RTS befinden sich aktuell Mechel (+ 2,22 Prozent auf 275,70 RUB), Surgutneftegas (+ 1,98 Prozent auf 33,47 RUB), Federal Grid (+ 1,91 Prozent auf 0,13 RUB), Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (+ 1,52 Prozent auf 284,35 RUB) und LSR (+ 1,32 Prozent auf 739,60 RUB). Die Verlierer im RTS sind derweil Mvideo PJSC (-1,78 Prozent auf 198,60 RUB), Cherkizovo (-1,21 Prozent auf 4 160,00 RUB), Novolipetsk Steel (-1,12 Prozent auf 192,28 RUB), PIK (-1,11 Prozent auf 750,80 RUB) und LUKOIL Oil Company (-1,07 Prozent auf 7 364,50 RUB).

Welche RTS-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. Zuletzt wurden via MICEX 79 388 140 000 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,461 Mrd. Euro weist die Yandex-Aktie im RTS derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der RTS-Titel

Die Gazprom PJSC-Aktie verzeichnet mit 0,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Die Gazprom PJSC-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at