MICEX-Handel: RTS beendet den Dienstagshandel im Plus

Wenig Veränderung war am Dienstag in Moskau zu beobachten.

Schlussendlich schloss der RTS am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 997,79 Punkten. Die RTS-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 7,644 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der RTS 0,105 Prozent leichter bei 996,04 Punkten, nach 997,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 982,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 998,47 Zählern.

So entwickelt sich der RTS seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Wert von 1 043,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.06.2023, verzeichnete der RTS einen Stand von 1 021,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.09.2022, erreichte der RTS einen Wert von 1 043,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 3,60 Prozent zu. Das Jahreshoch des RTS liegt derzeit bei 1 091,91 Punkten. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im RTS

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind aktuell Severstal (+ 3,66 Prozent auf 1 380,60 RUB), Novolipetsk Steel (+ 2,94 Prozent auf 208,26 RUB), Magnitogorsk Iron Steel Works (+ 2,06 Prozent auf 51,69 RUB), VTB Bank (+ 1,37 Prozent auf 0,03 RUB) und Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (+ 1,35 Prozent auf 273,70 RUB). Unter Druck stehen im RTS derweil VSMPO-AVISMA (-3,61 Prozent auf 45 380,00 RUB), SOLLERS (-3,58 Prozent auf 1 050,00 RUB), Polymetal (-3,57 Prozent auf 528,70 RUB), TMK (-2,17 Prozent auf 225,02 RUB) und Mvideo PJSC (-2,05 Prozent auf 186,00 RUB).

Die meistgehandelten RTS-Aktien

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. 89 923 040 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie macht im RTS mit 6,473 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,81 zu Buche schlagen. Die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 55,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

