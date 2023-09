MICEX-Handel: RTS beendet den Donnerstagshandel im Plus

Am Donnerstag verbuchte der RTS via MICEX zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,78 Prozent auf 1 007,00 Punkte. Die RTS-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 7,689 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der RTS 0,489 Prozent fester bei 1 004,11 Punkten, nach 999,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 001,37 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 009,90 Zählern.

So entwickelt sich der RTS seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der RTS bislang ein Plus von 0,781 Prozent. Vor einem Monat, am 28.08.2023, verzeichnete der RTS einen Stand von 1 057,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, erreichte der RTS einen Wert von 1 014,68 Punkten. Der RTS stand vor einem Jahr, am 28.09.2022, bei 1 074,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 4,56 Prozent aufwärts. Bei 1 091,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des RTS. Bei 900,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im RTS

Zu den stärksten Einzelwerten im RTS zählen aktuell Cherkizovo (+ 2,74 Prozent auf 4 277,00 RUB), Surgutneftegas (+ 2,18 Prozent auf 29,70 RUB), LUKOIL Oil Company (+ 1,70 Prozent auf 6 600,50 RUB), Surgutneftegas Pref (+ 1,64 Prozent auf 51,39 RUB) und INTER RAO (+ 1,23 Prozent auf 4,28 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind hingegen Moscow Exchange MICEX-RTS (-3,31 Prozent auf 177,21 RUB), SOLLERS (-2,07 Prozent auf 1 016,50 RUB), Aeroflot - Russian Airlines (-1,80 Prozent auf 40,97 RUB), TMK (-1,71 Prozent auf 222,48 RUB) und JSFC Sistema (-1,40 Prozent auf 17,14 RUB).

Die teuersten RTS-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im RTS kann derzeit die VTB Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via MICEX 87 178 080 000 Aktien gehandelt. Im RTS weist die Yandex-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6,526 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

RTS-Fundamentaldaten im Blick

Im RTS präsentiert die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 55,80 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at