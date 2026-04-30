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30.04.2026 06:31:29
Micro-Tech (Nanjing) A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Micro-Tech (Nanjing) A hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,78 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Micro-Tech (Nanjing) A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,860 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 853,7 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 699,2 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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