MicroAlgo-Aktie mit Kurssprung: Neuigkeiten um KI-Algorithmus beflügeln

• MicroAlgo-Aktie mit Kursfeuerwerk• Ankündigung von neuem Algorithmus gibt Auftrieb• Weitreichende Anwendungsmöglichkeiten für neuen Algorithmus

NASDAQ-Wert MicroAlgo-Aktie schießt in die Höhe

Bei MicroAlgo handelt es sich um ein chinesisches Unternehmen mit Sitz auf den Kaimaninseln, das sich darauf konzentriert, maßgeschneiderte zentrale Verarbeitungsalgorithmen zu entwickeln und einzusetzen. Der Anwendungsbereich von MicroAlgo umfasst die Optimierung von Algorithmen, die Steigerung der Rechenleistung ohne Hardware-Upgrades, die Vereinfachung der Datenverarbeitung und Dienste für Datenintelligenz.

Die Aktien des KI-Unternehmens notieren am Montag im NASDAQ-Handel zeitweise um 17,57 Prozent höher bei 4,7264 US-Dollar. Grund für den anfänglichen Kursanstieg ist, dass das Unternehmen einen neuen Algorithmus angekündigt hat.

Neuer Deep-Clustering-Algorithmus

In einer entsprechenden Pressemitteilung erklärte das Unternehmen, dass es einen Deep-Clustering-Algorithmus entwickelt hat, der auf mehrstufiger Feature-Fusion basiert.

Unter Multi-Level-Feature-Fusion versteht man die Fusion verschiedener Daten-Feature-Ebenen, um eine umfassendere Darstellung der Features zu erhalten und die Fähigkeit des Clustering-Algorithmus zum Verstehen der Daten zu verbessern. Dies führe wiederum zu besseren Clustering-Ergebnissen. In Deep-Clustering-Algorithmen werden typischerweise diverse Merkmale verwendet, um Daten zu beschreiben, darunter Merkmale auf niedriger Ebene der Originaldaten sowie Merkmale auf höherer Ebene nach der Verarbeitung, wird in der Pressemitteilung erläutert. Der Deep-Clustering-Algorithmus von MicroAlgo löse damit wirksam die Probleme der Datendimensionalität sowie der Feature-Redundanz, indem er Merkmale aus Daten auf verschiedenen Ebenen extrahiert und zusammenführt. Er könne automatisch verborgene Muster und Ähnlichkeiten in den Daten erkennen, um die Datenpunkte entsprechend zu gruppieren.

Weitreichende Anwendung

Damit ist der Algorithmus in der Lage, einige Probleme zu lösen, mit denen sich viele aktuelle KI-Modelle konfrontiert sehen, wie InvestorPlace erklärt.

Der Deep-Clustering-Algorithmus findet laut Pressemitteilung eine breite Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Bildverarbeitung, natürlicher Sprachverarbeitung, sozialen Netzwerkanalysen, Finanzwesen, Gesundheitswesen und anderen Bereichen. In der natürlichen Sprachverarbeitung unterstützt der Deep-Clustering-Algorithmus beispielsweise Text-Clustering, Stimmungsanalyse und Textgenerierung, wodurch eine automatische Klassifizierung und Analyse umfangreicher Textdaten erreicht werde, so MicroAlgo.

Außerdem erklärt MicroAlgo in der entsprechenden Mitteilung weiterhin intensive Forschungen zum Deep-Clustering-Algorithmus mit Multi-Level-Feature-Fusion durchführen zu wollen. Der Fokus liege dabei auf der Entwicklung effizienterer Methoden zur Merkmalsextraktion, flexiblerer Clustering-Algorithmen und der Integration von Deep-Clustering-Algorithmen mit anderen Aufgaben. Außerdem werde die Modellierung und Behandlung von Unsicherheit sowie die Weiterentwicklung der Datenvorverarbeitung, Merkmalsauswahl, Bewertung von Clustering-Ergebnissen und algorithmischen Interpretationen durch die Verbesserung der Entwicklung und Anwendung des Deep-Clustering-Algorithmus auf Basis von Multi-Level-Feature-Fusion vorangetrieben.

Redaktion finanzen.at