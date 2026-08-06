Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
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06.08.2026 09:30:00
Micron Is an Incredible Bargain Below $1,000
Micron's (NASDAQ: MU) rally caught most investors by surprise. It quickly turned from a small AI play to a $1 trillion company. The stock has almost tripled this year, but it's down sharply due to a broad correction among AI stocks.The stock is starting to rebound and recently crossed $900 again, but it's still trading at an incredible bargain. Here's why Micron looks compelling below $1,000 per share.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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