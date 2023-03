Micron Technology Aktienanalyse: Chipbranche profitiert von starker Micron-Prognose





Micron Technology ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Halbleiter- und Speicherlösungen. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boise, Idaho, USA. Der Speicherhersteller bietet eine breite Palette von Speicherprodukten für die Computer- und Elektronikindustrie an, darunter DRAM- und NAND-Flash-Speicher. Eine lange Historie ist dieser starken Positionierung am Markt vorausgegangen.





Lokale Investoren sorgten im Jahr 1978 für das Startkapital, sodass im Jahr 1981 der erste DRAM-Chip mit einer Speicherkapazität von 64 KBit produziert und in den Handel gebracht werden konnte. Über diverse Zukäufe, wie im Jahr 1998 mit den Firmen Texas Instruments und 2001 bei Toshiba geschehen, wuchs das Unternehmen international. Späteres Outsourcing, wie im Jahr 1996 unter dem Namen Crucial oder Crucial Technology nun die kleineren Flash-Speicher (bekannt als USB-Sticks, bis 2017 unter dem Namen Lexar veräußert) geschehen, haben den Fokus klar geschärft und Micron Technology zu einem der vier größten Speicherproduzenten der Welt werden lassen.





Die Produkte des Unternehmens finden Anwendung in einer Vielzahl von Bereichen, von Computern und Mobilgeräten bis hin zu Automobilen und Industrieanlagen. Dabei hat sich Micron zum Ziel gesetzt, innovative und leistungsstarke Technologien zu entwickeln, die die Welt verändern und verbessern. Das Unternehmen investiert dafür stark in Forschung und Entwicklung, um die Grenzen der Speichertechnologie zu erweitern und zukunftsweisende Produkte zu entwickeln.





Zudem ist das Unternehmen bestrebt, die Umweltbelastung zu minimieren und nachhaltige Geschäftspraktiken zu fördern. Micron setzt auf umweltfreundliche Technologien und verfolgt das Ziel, bis 2030 kohlenstoffneutral zu sein. Mit einem globalen Netzwerk von Produktionsstätten und Vertriebsbüros ist Micron in der Lage, Kunden weltweit zu bedienen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 40.000 Mitarbeiter in über 20 Ländern.





Jüngste Einsparungen, wie 15 Prozent der Mitarbeiter, welche parallel zu den Quartalszahlen vermeldet wurden, kommen an der Börse gut an. Der Verlust nicht, der im aktuellen Quartal sogar einen Rekord darstellt. Damit dürfte das Gesamtjahr 2023 auch negativ werden, doch bereits 2024 und später 2025 soll wieder die Erfolgsspur erreicht sein. Genau darüber diskutieren wir in diesem Video.





Im Abschlusspart analysieren wir mit dem Freestoxx-Tool den Verlauf der Aktie aus den letzten Wochen und Monaten.





Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen







Das Video zur Micron Technology Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Micron Technology das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!





Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:





Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen







Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.