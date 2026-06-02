02.06.2026 06:31:29

Microsec Financial Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Microsec Financial Services hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -3,51 INR. Ein Jahr zuvor waren 4,30 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsec Financial Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,69 Milliarden INR im Vergleich zu 2,82 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,370 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -28,660 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 13,08 Milliarden INR, während im Vorjahr 10,90 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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