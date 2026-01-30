Microsoft: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Microsoft ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Microsoft die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 247,15 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 107,59 ARS in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 116 795,42 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 69 587,59 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at