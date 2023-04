Microsoft: Vorschau Quartalszahlen

Wann wird Microsoft die Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen?



Microsoft wird am Dienstag, den 25. April, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres veröffentlichen. Eine Telefonkonferenz wird am selben Tag stattfinden.









Konsens zu den Quartalszahlen von Microsoft



Microsoft wird voraussichtlich einen Anstieg des Quartalsumsatzes um 3,6 % im Vergleich zum Vorjahr auf 51,1 Mrd. US-Dollar verzeichnen, während der bereinigte Gewinn je Aktie laut den von Bloomberg veröffentlichten Konsenszahlen um 0,7 % auf 2,24 US-Dollar steigen dürfte.





Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:









Vorschau zu den Quartalszahlen von Microsoft



Microsoft musste im letzten Quartal zum ersten Mal seit sieben Jahren einen Gewinnrückgang hinnehmen. Die Wall Street glaubt jedoch, dass es sich dabei um einen vorübergehenden Ausrutscher handelt, und geht davon aus, dass das Unternehmen in dieser Quartalssaison als einziges Mitglied der Big Tech ein Gewinnwachstum erzielen wird. Der Tech-Riese hat sich als stabiler erwiesen als seine Konkurrenten, was zum Teil auf sein breiter gefächertes Angebot zurückzuführen ist, aber er ist nicht immun gegen die allgemeine Abschwächung in der Branche.



Die Nachfrage nach Computern, Xbox-Spielkonsolen und anderer Hardware bleibt unter Druck, und es wird erwartet, dass der Umsatz in diesem Quartal um 15,6 % gegenüber dem Vorjahr zurückgeht, was den dritten Rückgang in Folge bedeuten würde. Obwohl sich der Umsatzrückgang abschwächt, rechnen die Märkte hier erst in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 mit einer Rückkehr zum Wachstum. Jedes Anzeichen für eine schnellere Erholung wäre zu begrüßen.



In der Sparte Productivity & Business Processes, die von der Office-Suite und anderer Software angetrieben wird, wird ein Umsatzanstieg von 8,3 % erwartet, während die Sparte Intelligent Cloud ein Umsatzwachstum von knapp 15 % verzeichnen dürfte - obwohl die zentrale und vielbeachtete Azure-Einheit ein Umsatzwachstum von über 30 % beibehalten soll.



Der kritische Charakter dieser Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher ermöglicht es ihnen, trotz schwierigerer wirtschaftlicher Bedingungen und geringerer Ausgaben der Kunden voranzukommen, aber in beiden Segmenten (einschließlich Azure) wurde das Wachstum im Vergleich zu den rasanten Raten des Vorjahres, als die Softwareverkäufe um 22 % und das Cloud Computing um über 30 % stiegen, gebremst.



Die Aufrechterhaltung des Umsatzwachstums, wie gering es auch immer ausfallen mag, ist für Microsoft von entscheidender Bedeutung, um die Gewinne zu sichern, da die Kosten weiterhin in einem viel schnelleren Tempo steigen und für dieses Quartal ein Anstieg von 9,8 % gegenüber dem Vorjahr prognostiziert wird. Dennoch wäre dies ein willkommener Fortschritt, wenn man bedenkt, dass die Ausgaben in den letzten sechs Quartalen mit zweistelligen Raten gestiegen sind. Wir sollten hier in Zukunft weitere Verbesserungen sehen, nachdem Microsoft begonnen hat, die Kosten zu senken und Mitarbeiter zu entlassen, nachdem es im Januar 10.000 Entlassungen angekündigt hatte, als es versprach, sich wieder auf " langfristiges Wachstum und langfristige Wettbewerbsfähigkeit " zu konzentrieren.





Die Märkte hoffen, dass eine bessere Kostenkontrolle und eine Beschleunigung des Umsatzwachstums im letzten Quartal des Geschäftsjahres einen deutlichen Unterschied ausmachen werden, was die Voraussetzungen für einen wesentlich positiveren Ausblick sowohl auf die Gewinn- als auch auf die Verlustzone im neuen Geschäftsjahr schaffen würde. Das Risiko einer Rezession im weiteren Verlauf dieses Jahres stellt eine Bedrohung für die Erwartungen dar, und jede Verschlechterung der kurzfristigen Aussichten könnte Microsoft dazu veranlassen, drastischere Maßnahmen auf der Kostenseite zu ergreifen. Microsofts Belegschaft ist seit Beginn der Pandemie um 53 % gewachsen, und obwohl dies im Vergleich zu einigen Konkurrenten milder ausfällt, nachdem Meta, Alphabet und Amazon ihre Belegschaft im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt haben, könnte der Wunsch bestehen, noch mehr Fett abzubauen, wenn die Rentabilität weiter geschützt werden soll.



Die Anleger werden gespannt sein, wie Microsoft die neuen Katalysatoren der künstlichen Intelligenz nutzt. Microsoft investierte erstmals 2019 in OpenAI, das Unternehmen hinter dem KI-Chatbot ChatGPT, weitete seine Partnerschaft jedoch aus, nachdem es im Januar eine "Multimilliarden-Dollar-Investition" in das Unternehmen getätigt hatte. Damals schätzte die UBS, dass ChatGPT die am schnellsten wachsende Verbraucher-App aller Zeiten sei, nachdem sie innerhalb der ersten zwei Monate nach dem Start über 100 Millionen Nutzer gewonnen hatte, und Microsoft prüft nun Möglichkeiten, die Produkte von OpenAI in seine Dienste und Produkte zu integrieren, einschließlich seiner Suchmaschine Bing.



Das ist bedeutsam, wenn man bedenkt, dass Microsoft Alphabets Google den Kampf angesagt hat und sich bereit erklärt hat, jede Dämonisierung und eine niedrigere Marge zu akzeptieren, um Googles Monopol bei der Internetsuche zu destabilisieren. Es gab bereits Anzeichen dafür, dass Microsoft beginnt, Alphabet zu bedrohen. So wurde berichtet, dass Samsung, der weltweit größte Hersteller von Smartphones, in Erwägung zieht, Google als Standard-Suchmaschine auf seinen Geräten abzuschaffen und auf das KI-gestützte Bing umzusteigen. Dennoch ist es noch sehr früh, und es könnte noch einige Zeit dauern, bis eine KI die Ergebnisse von Microsoft spürbar ankurbelt, auch wenn sie das Interesse von Werbekunden und anderen Unternehmen weckt.







Wie geht es mit der MSFT-Aktie weiter?



Der Wochenchart zeigt, dass die Microsoft-Aktie gegen einen starken Widerstand bei 292 $ kämpft, der sich im vergangenen Jahr mehrfach behaupten konnte.



Bemerkenswert ist, dass die 54 Broker, die Microsoft beobachten, ein leichtes Aufwärtspotenzial sehen, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 300,50 $ liegt, das seit Anfang 2023 trotz der unsicheren Wirtschaftsaussichten gestiegen ist.



Ein Ausbruch über diesen Wert wäre signifikant und könnte die Aktie in Richtung der Höchststände bringen, die wir in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 bei 310 $ gesehen haben.



Auf der Abwärtsseite dürfte der gleitende 50-Wochen-Durchschnitt, der derzeit bei 257 $ liegt, eine gewisse Unterstützung bieten, falls die Aktie erneut unter Druck gerät. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte die Aktie in Richtung 245 $ abrutschen, was sich seit Mitte 2021 bereits mehrfach als Unterstützung erwiesen hat.













Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:









Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.