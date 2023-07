Microsoft: Vorschau Quartalszahlen

Wann wird Microsoft die Quartalszahlen für das vierte Quartal veröffentlichen?



Microsoft wird am Dienstag, den 25. Juli, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse des vierten Quartals veröffentlichen. Ein Investoren-Call wird im Anschluss stattfinden.





Konsens zu den Quartalszahlen von Microsoft



Die Wall Street geht davon aus, dass Microsoft im vierten Quartal einen Umsatzanstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr auf 55,5 Mrd. USD und einen Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie um 14,5 % auf 2,55 USD verzeichnen wird.



Sollte sich das Unternehmen in diesem Zeitraum wie erwartet entwickeln, wird Microsoft einen Anstieg des Jahresumsatzes um 6,5 % auf 211,2 Mrd. USD und einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 4,3 % auf 9,61 USD für das Gesamtjahr verzeichnen.





Vorschau zu den Quartalszahlen von Microsoft





Microsoft hat das Potenzial, dank seines diversifizierten Geschäftsmodells und seiner Führungsrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz in dieser Gewinnsaison die herausragende Leistung zu erbringen.



Der Umsatz wird voraussichtlich um 6,9 % auf 55,5 Mrd. USD steigen. Die Hardware bleibt unter Druck, und es wird erwartet, dass der Umsatz in diesem Quartal um weitere 6 % zurückgeht. Die Verbraucher kaufen weiterhin weniger Geräte, nachdem sie während der Pandemie und aufgrund der immer schwieriger werdenden wirtschaftlichen Lage viel Geld ausgegeben haben. Das drückt auch auf die Nachfrage nach dem Windows-Betriebssystem. Ein Lichtblick könnte der Spielesektor sein, in dem die Umsätze zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder steigen werden: Analysten rechnen mit einem Plus von 7,8 % im Vergleich zum Vorjahr.



Die sinkenden Hardware-Verkäufe werden durch eine gesunde Nachfrage nach der Software-Palette, insbesondere der Office-Suite, und den Cloud-Computing-Diensten ausgeglichen. Beides ist für viele Unternehmen im Alltag unverzichtbar, aber das Wachstum hat sich verlangsamt, da die Unternehmen ihre Budgets kürzen und die Verbraucher den Gürtel enger schnallen. Auch LinkedIn wird durch die Abkühlung des Arbeitsmarktes gebremst.



Es wird erwartet, dass die Umsätze mit intelligenten Clouds im Vergleich zum Vorjahr um 14,4 % auf 23,8 Mrd. USD steigen werden, was jedoch das langsamste Wachstum seit 2017 bedeuten würde! Für Azure, das immer genau beobachtet wird, wird ein Wachstum von 27 % bei konstanter Währung erwartet.



Microsoft hat seine Gewinne in den letzten turbulenten Jahren zuverlässig gesteigert, und der bereinigte Gewinn je Aktie wird in diesem Quartal voraussichtlich um 14,5 % auf 2,55 US-Dollar steigen, was das schnellste Wachstum seit über 18 Monaten darstellt. Es ist das erste Mal seit über einem Jahr, dass die Kosten langsamer steigen als die Einnahmen, da der Inflationsdruck nachlässt und sich die Bemühungen um Kostensenkungen auszahlen. Das Wachstum des Gewinns pro Aktie wird sich positiv auf die Ergebnisse auswirken, da die Vergleichszahlen nun besser ausfallen, was sich zu Beginn des neuen Geschäftsjahres ebenfalls positiv auf die Ergebnisse auswirken dürfte.



Die Kommentare zu den Erwartungen für die kommenden 12 Monate werden die Reaktion des Aktienkurses maßgeblich beeinflussen. Die Wall Street geht davon aus, dass sich das Gewinnwachstum auf fast 15 % beschleunigen wird, da ein schnellerer Umsatzanstieg von 11,8 % einer etwas geringeren Gewinnspanne gegenübersteht, wobei die Analysten mit einer bereinigten Bruttomarge von 68,6 % und einer operativen Marge von 42,3 % rechnen.





KI-Aktien: Microsoft



Microsoft hat das größte Potenzial, in dieser Gewinnsaison mit seinen Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz zu beeindrucken, während die Konkurrenten versuchen, sich in dieser aufstrebenden und sich schnell entwickelnden Branche zurechtzufinden.



Microsofts KI-Ambitionen werden durch seine Beziehung zu OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, untermauert. Microsoft führt bereits generative KI-Workloads von ChatGPT in seinem Cloud-Computing-Netzwerk aus, was dem Unternehmen einen möglichen Vorsprung vor dem Rivalen Amazon Web Services verschafft. CEO Satya Nadella sagte den Investoren im letzten Quartal, dass Microsoft Cloud die "Plattform der Wahl" für Unternehmen sei, die sich auf KI konzentrieren.



In der Zwischenzeit werden die Produkte des Unternehmens mit neuer KI ausgestattet und neue kommerzielle Tools vorbereitet, die neue Einnahmequellen erschließen könnten. Die Tatsache, dass Microsoft kürzlich seine Preispläne für seine neue Suite von KI-Produkten mit dem Namen Microsoft 365 Copilot vorgestellt hat, zeigt, dass das Unternehmen bereit ist, Geld zu verdienen. Microsoft sagte, dass es 30 Dollar pro Monat und Nutzer für Firmenkunden verlangen wird. Das gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, sowohl preislich als auch qualitativ neue Maßstäbe zu setzen, da die meisten seiner Big-Tech-Konkurrenten im Rückstand sind. Analysten sind zuversichtlich, dass der Preis durch die Produktivitätssteigerung gerechtfertigt ist.



Die künstliche Intelligenz hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Microsoft-Aktie Anfang des Monats neue Höchststände erreicht hat, aber sie hat nicht zu den überhöhten Bewertungen geführt, die wir bei einigen anderen Technologiewerten gesehen haben, obwohl Microsoft anscheinend einen frühen Vorsprung herausgearbeitet hat. Das künftige Kurs-Gewinn-Verhältnis von Microsoft liegt mit 28,6 nur 4 % über dem historischen Fünfjahresdurchschnitt, und das ist sogar ein Abschlag gegenüber dem Nasdaq 100! Das zeigt, dass die Anleger den KI-Aussichten des Unternehmens noch nicht viel Bedeutung beimessen, was es leichter machen könnte, an dieser Front zu beeindrucken.





Fusion von Microsoft und Activision Blizzard



Die behördlichen Hürden für die 69 Milliarden Dollar teure Übernahme des Videospielherstellers Activision Blizzard durch Microsoft, der für die populären Call of Duty-Shooter bekannt ist, sind in den letzten Wochen gefallen, auch wenn das Geschäft noch nicht abgeschlossen ist. Die ursprüngliche Frist für den Abschluss des Geschäfts wurde nicht eingehalten, und die beiden Unternehmen haben sie kürzlich bis zum 18. Oktober verlängert.



Derzeit stehen nur die britischen Regulierungsbehörden dem Abschluss im Weg. Die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition & Markets Authority) hatte das Geschäft ursprünglich im April blockiert, hat den Fall aber wieder aufgenommen und will in der Woche ab dem 7. August eine Entscheidung treffen. Dies geschah, nachdem die europäischen Aufsichtsbehörden Entwarnung gegeben hatten und die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC), die versucht, das Geschäft zu vereiteln, die Gerichte nicht davon überzeugen konnte, dass das Geschäft den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen würde. Die FTC hat jedoch gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt...



Es besteht immer noch das Risiko, dass der Deal blockiert wird, aber die Märkte sind zuversichtlicher denn je, dass er über die Bühne gehen kann. Die Aktien von Activision Blizzard erreichten erst vor einer Woche einen Wert von über 93 Dollar und kamen damit dem Angebot von Microsoft in Höhe von 95 Dollar pro Aktie am nächsten, seit das Geschäft Anfang 2022 erstmals angekündigt wurde - obwohl der Aktienkurs seitdem wieder unter 92 Dollar gefallen ist.





Wie geht es mit der MSFT-Aktie weiter?



Es gibt erste Anzeichen dafür, dass diese Quartalssaison die höheren Bewertungen der ersten sieben Monate des Jahres 2023 auf die Probe stellen wird. Unternehmen wie Tesla und Netflix haben gezeigt, dass es nicht viel braucht, um zu enttäuschen, und die Messlatte liegt ziemlich hoch, um positiv zu überraschen. Die angemessene Bewertung, das Wachstum und die Robustheit der Erträge von Microsoft in Verbindung mit den KI-Perspektiven lassen jedoch vermuten, dass das Unternehmen ein Anwärter auf eine überdurchschnittliche Performance in dieser Quartalssaisonaison ist.



Die Microsoft-Aktie hat nach dem Erreichen neuer Allzeithochs in der vergangenen Woche wieder nachgegeben. Bei einer Enttäuschung könnte die Aktie das untere Ende des Trendkanals testen, wobei der gleitende 50-Tage-Durchschnitt ebenfalls als potentielle Unterstützung dienen kann.









Quelle: Freestoxx Webtrader





Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



